Mehr Passagiere wählen Ryanair

Ryanair meldet für den Monat September einen Anstieg der Passagierzahlen um siebzehn Prozent.

Insgesamt beförderte der irische Low-Cost-Carrier im vergangenen Monat 6,12 Millionen Personen. Die Auslastung verbesserte sich um 1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat auf 85 Prozent. In einem anderen Zusammenhang hatte CEO Michael O Leary einen kürzlich erschienen Bericht, wonach Ryanair die Kontrolle über Aer Lingus übernehmen würde, bestritten. Ihre Position bleibe gleich wie bislang, nämlich die, dass sie höchstwahrscheinlich kein drittes Angebot für die Rivalin abgeben werde. Ryanair besitzt zurzeit 29 Prozent der Anteile an Aer Lingus.

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