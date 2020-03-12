Mehr Passagiere in Zürich

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Februar 2020 sind 2.010.199 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Minus von 1.2% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere sank im Februar 2020 um 0.5% auf 1.435.073. Der Anteil der Umsteigepassagiere lag bei 28.4% (-0.5 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr) und die Zahl der Umsteigepassagiere sank um 2.8% auf 570.510.

Die Anzahl Flugbewegungen sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5.3% auf 18.656 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 123.0 Fluggästen 4.3% über dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 1.3 Prozentpunkte auf 73.0% gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Februar 34.697 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einem Rückgang von 4.7% gegenüber dem Vorjahresmonat.

Flughafen Zürich