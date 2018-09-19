Mehr Passagiere in Leipzig und Dresden

Airport Leipzig Halle (Foto: Flughafen Leipzig/Halle)

Die beiden Flughäfen Leipzig und Dresden verzeichneten im August zweistellige Zuwächse beim Passagieraufkommen.

Insgesamt wurden 441.929 Fluggäste gezählt, was einem Plus von 11,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Die Zahl der Flugbewegungen stieg um 11,8 Prozent auf 10.013 Starts und Landungen.

Am Flughafen Leipzig/Halle erhöhte sich im August die Zahl der Passagiere im Vergleich zum Vorjahresmonat um 11,5 Prozent auf 279.995. Mit 6.993 Flugbewegungen wuchs das Verkehrsaufkommen um 12,3 Prozent.

Bereits im Juli wies die Statistik mit 302.557 Fluggästen einen Anstieg von 14,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr aus.

Das Frachtaufkommen an Deutschlands zweitgrößtem Luftfrachtdrehkreuz umfasste von Januar bis August rund 806.379 Tonnen und stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10,3 Prozent.

Am Flughafen Dresden konnte mit 161.934 Fluggästen im August ein Plus in Höhe von 10,2 Prozent erzielt werden. Damit setzte sich die positive Entwicklung der Monate Juni (+5,7 Prozent) und Juli (+7,3 Prozent) fort.

Die Zahl der Flugbewegungen legte ebenfalls wiederholt zu: Im August wurden 3.020 Starts- und Landungen registriert – ein Plus von 10,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert.

Getragen wird das Wachstum an beiden Flughäfen von der positiven Entwicklung des Touristikverkehrs. Dabei verzeichneten nahezu alle angeflogenen touristische Ziele eine erhöhte Nachfrage. Besonders stark legten die Länder Ägypten, Türkei und Griechenland zu.

Es ist davon auszugehen, dass sich damit der positive Trend der Vormonate fortsetzt und sich das Wachstum an den Airports Leipzig/Halle und Dresden deutlich oberhalb des Durchschnitts der deutschen Verkehrsflughäfen entwickelt. Dieses betrug nach Angaben des Flughafenverbandes im Juli 2,9 Prozent im Passagierverkehr und im Frachtverkehr -1,6 Prozent.

Mitteldeutsche Flughafen AG