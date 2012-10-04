Mehr Passagiere flogen mit easyJet

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den vergangenen Monat eine Zunahme der Passagierzahlen um gut fünf Prozent vermelden.

Im September 2012 konnten sich die Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahresseptember mit einem Anstieg von 5,2 Prozentpunkten erneut stark verbessern, mit easyJet flogen im Berichtsmonat 5,451 Millionen Fluggäste. Die Auslastung ging um 1,1 Prozentpunkte auf 88,5 Prozent zurück. Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, stiegen bei der Tiefpreisgesellschaft aus London Luton 58,340 Millionen Passagiere zu, dies entspricht einem Zuwachs von 7,1 Prozentpunkten.