Mehr Passagiere flogen mit easyJet

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den vergangenen Monat eine Zunahme der Passagierzahlen um gut sechs Prozent vermelden.

Im August 2012 konnten sich die Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahresaugust mit einem Anstieg von 6,0 Prozentpunkten erneut stark verbessern, mit easyJet flogen im Berichtsmonat 5,874 Millionen Passagiere. Die Auslastung verminderte sich von 92,2 auf 91,7 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus London Luton 58,130 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Zuwachs von 7,4 Prozentpunkten.