Mehr Passagiere flogen mit easyJet

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den vergangenen Monat eine Zunahme der Passagierzahlen um acht Prozent vermelden.

Im Juli 2012 konnten sich die Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahresjuli mit einem acht Prozent Anstieg erneut stark verbessern und erreichten 5,860 Millionen Passagiere. Die Auslastung kletterte um 0,8 Prozentpunkte auf sehr solide 92,5 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate stiegen bei der Tiefpreisgesellschaft aus London Luton 57,800 Millionen Fluggäste zu, was einem Anstieg von 7,5 Prozentpunkten entspricht.