Mehr Passagiere flogen mit easyJet

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den vergangenen Monat eine Zunahme der Passagierzahlen um gute drei Prozent vermelden.

Im November 2011 konnten sich die Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahresnovember mit einem Anstieg von 3,4 Prozent erneut stark verbessern, mit easyJet flogen im Berichtsmonat 3,821 Millionen Fluggäste. Die Auslastung verbesserte sich 2,6 Prozentpunkte auf 88,3 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, stiegen bei der Tiefpreisgesellschaft aus London Luton 54,993 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Zuwachs von 11,2 Prozent.