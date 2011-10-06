Mehr Passagiere flogen mit easyJet

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den vergangenen Monat eine Zunahme der Passagierzahlen um gut acht Prozent vermelden.

Im September 2011 konnten sich die Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahresseptember mit einem Anstieg von 8,5 Prozent erneut stark verbessern, mit easyJet flogen im Berichtsmonat 5,181 Millionen Fluggäste. Die Auslastung blieb mit 89,6 Prozent praktisch gleich wie im Vorjahresseptember. Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, stiegen bei der Tiefpreisgesellschaft aus London Luton 54,509 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Zuwachs von 11,8 Prozent.