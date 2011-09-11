Mehr Passagiere flogen mit easyJet

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den vergangenen Monat eine Zunahme der Passagierzahlen um gut sechs Prozent vermelden.

Im August 2011 konnten sich die Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahresaugust mit einem Anstieg von 6,5 Prozent erneut stark verbessern, mit easyJet flogen im Berichtsmonat 5,444 Millionen Fluggäste. Die Auslastung blieb mit 92,2 Prozent praktisch gleich wie im Vorjahresaugust. Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, stiegen bei der Tiefpreisgesellschaft aus London Luton 54,102 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Anstieg von 11,8 Prozent.