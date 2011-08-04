Mehr Passagiere flogen mit easyJet

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den vergangenen Monat eine Zunahme der Passagierzahlen um gut acht Prozent vermelden.

Im Juli 2011 konnten sich die Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahresjuli mit einem 8,1 Prozent Anstieg erneut stark verbessern und erreichten 5,427 Millionen Fluggäste. Die Auslastung kletterte um knapp einen Prozentpunkt auf starke 91,7 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate stiegen bei der Tiefpreisgesellschaft aus London Luton 53,761 Millionen Fluggäste zu, was einem Anstieg von zwölf Prozent entspricht.



