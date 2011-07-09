Mehr Passagiere flogen mit easyJet

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den vergangenen Monat eine Zunahme der Passagierzahlen um gut neun Prozent vermelden.

Im Juni 2011 konnten sich die Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahresjuni mit einem 9,1 Prozent Anstieg erneut stark verbessern und erreichten 4,952 Millionen Fluggäste. Die Auslastung kletterte um gut einen Prozentpunkt auf starke 88,3 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate stiegen bei der Tiefpreisgesellschaft aus London Luton 53,356 Millionen Fluggäste zu, was einem Anstieg von zwölf Prozent entspricht.