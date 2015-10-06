Mehr Passagiere flogen mit easyJet

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den vergangenen Monat eine Zunahme der Passagierzahlen um 7,6 Prozent vermelden.

Im September 2015 konnten sich die Passagierzahlen bei easyJet gegenüber dem Vorjahresseptember mit einem Anstieg von 7,6 Prozent erneut stark verbessern, mit easyJet flogen im Berichtsmonat 6,611 Millionen Fluggäste. Die Auslastung hat sich um 0,9 Prozentpunkte auf sehr hohe 93,1 Prozent weiter verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, stiegen bei der Tiefpreisgesellschaft aus London Luton 68,630 Millionen Passagiere zu, dies entspricht einem Wachstum von sechs Prozent.