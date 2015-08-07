Mehr Passagiere flogen mit easyJet

250ster Airbus A320 easyJet (Foto: Airbus)

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Berichtsmonat Juli eine Zunahme der Passagierzahlen um 9,4 Prozent vermelden.

Im Juli 2015 konnten sich die Passagierzahlen bei easyJet verglichen mit dem Vorjahresjuli mit einem Anstieg von 9,4 Prozent erneut stark verbessern. Im Juli flogen mit der Fluggesellschaft aus London Luton 7,036 Millionen Passagiere. Die Auslastung hat sich um 1,4 Prozentpunkte auf sehr hohe 94,3 Prozent verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate stiegen bei easyJet 67,710 Millionen Fluggäste zu, was einem Wachstum von 6,1 Prozent entspricht. Die Auslastung verbessert sich von 90,2 Prozent auf durchschnittliche 91,4 Prozent.