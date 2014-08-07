Mehr Passagiere flogen mit easyJet

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Berichtsmonat Juli eine Zunahme der Passagierzahlen um 7,7 Prozent vermelden.

Im Juli 2014 konnten sich die Passagierzahlen bei easyJet verglichen mit dem Vorjahresjuli mit einem Anstieg von 7,7 Prozent wieder einmal stark verbessern. Im Juli flogen mit der Fluggesellschaft aus London Luton 6,434 Millionen Passagiere. Die Auslastung hat sich um 1,3 Prozentpunkte auf sehr solide 92,9 Prozent verbessert. Rollend über die letzten zwölf Monate stiegen bei easyJet 63,828 Millionen Fluggäste zu, was einem Wachstum von 5,9 Prozent entspricht. Die Auslastung verbessert sich von 89,1 Prozent auf durchschnittliche 90,2 Prozent.