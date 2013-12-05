Mehr Passagiere flogen mit easyJet

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den vergangenen Monat eine Zunahme der Passagierzahlen um gute drei Prozent vermelden.

Im November 2013 konnten sich die Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahresnovember mit einem Anstieg von 3,4 Prozent erneut stark verbessern, mit easyJet flogen im Berichtsmonat 4,256 Millionen Fluggäste. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,6 Prozentpunkte auf immer noch sehr gute 89,0 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, stiegen bei der Tiefpreisgesellschaft aus London Luton 51,182 Millionen Passagiere zu, dies entspricht einem Zuwachs von 3,7 Prozent.