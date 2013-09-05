Mehr Passagiere flogen mit easyJet

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den vergangenen Monat eine Zunahme der Passagierzahlen um 3,9 Prozent vermelden.

Im August 2013 konnten sich die Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahresaugust mit einem Anstieg von 3,9 Prozent erneut stark verbessern, mit easyJet flogen im Berichtsmonat 6,101 Millionen Passagiere. Die Auslastung verbesserte sich von 91,7 auf 92,8 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus London Luton 60,495 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Zuwachs von 4,1 Prozent.