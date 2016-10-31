Mehr Passagiere flogen mit Thai

Thai Airways Airbus A380 (Foto: Airbus)

Mit Thai Airways flogen im September 2016 insgesamt 1,314 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresseptember entspricht dies einer Zunahme von 4,3 Prozent.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um sechs Prozent auf 6,468 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während sich die Nachfrage um 6,9 Prozent auf 4,498 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 69,5 Prozent und verbesserte sich damit um 0,9 Prozentpunkte.

Bei der Fracht konnte Thai Airways im September ebenfalls wachsen, die Airline transportierte 49.051 Tonnen Fracht, das entspricht einem Wachstum von 12,5 Prozent.

Von Januar bis Ende September flogen mit Thai Airways 13,560 Millionen Passagiere, dies waren 1,9 Prozent weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum.