Mehr Passagiere flogen mit Thai

Mit Thai Airways flogen im Oktober 2013 1,771 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresoktober entspricht dies einer Zunahme von 3,8 Prozent.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 10,2 Prozent auf 7,300 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 7,2 Prozent auf 5,223 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 71,5 Prozent und verschlechterte sich damit um 2,7 Prozentpunkte. Bei der Fracht musste Thai Airways im Oktober einen Rückgang um 1,4 Prozent hinnehmen, die Airline transportierte 58.173 Tonnen Fracht. Von Januar bis Ende Oktober flogen mit Thai Airways 17,973 Millionen Passagiere, dies waren 6,8 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.