Mehr Passagiere flogen mit Thai

Mit Thai Airways flogen im September 2013 1,721 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresseptember entspricht dies einer Zunahme von 9,1 Prozent.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 5,2 Prozent auf 6,883 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 6,1 Prozent auf 4,977 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 72,3 Prozent und verbesserte sich damit um 0,9 Prozentpunkte. Bei der Fracht musste Thai Airways im August einen Rückgang um 6,5 Prozent hinnehmen, die Airline transportierte 53.825 Tonnen Fracht. Von Januar bis Ende September flogen mit Thai Airways 16,202 Millionen Passagiere, dies waren 7,2 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.