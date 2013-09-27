Mehr Passagiere flogen mit Thai

Mit Thai Airways flogen im August 2013 1,891 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresaugust entspricht dies einer Zunahme von 6,2 Prozent.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 10,8 Prozent auf 7,288 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 9,9 Prozent auf 5,686 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzauslastung lag bei 78,0 Prozent und verschlechterte sich damit um 0,8 Prozentpunkte. Bei der Fracht musste Thai Airways im August einen Rückgang um 6,9 Prozent hinnehmen, die Airline transportierte 49.462 Tonnen Fracht. Von Januar bis Ende August flogen mit Thai Airways 14,481 Millionen Passagiere, dies waren sieben Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.