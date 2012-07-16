Mehr Passagiere flogen mit SAS

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Juni 2012 2,643 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von 3,6 Prozentpunkten.

Unter der SAS Gruppe fliegen die SAS Airlines, die Regionalfluggesellschaft Wideroe aus Norwegen und Blue1. Im Berichtsmonat Juni konnten die drei Fluggesellschaften 2,803 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 5,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresjuni um 6,3 Prozentpunkte auf 3,494 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Auslastung ist gegenüber dem vergleichbaren Vormonat um 0,4 Prozentpunkte auf 80,2 Prozent zurückgegangen. Im ersten Halbjahr 2012 flogen mit der Airline aus Skandinavien 14,041 Millionen Passagiere, diese entspricht einer Zunahme von 4,1 Prozentpunkten.