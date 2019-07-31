Mehr Passagiere flogen mit SAS

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Juni 2019 insgesamt 2,753 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Plus von 0,5 Prozent.

Im Berichtsmonat Juni konnte Scandinavian Airlines 3,498 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 0,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresjuni um 0,9 Prozent auf 4,255 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat um 0,3 Prozentpunkte auf 81,5 Prozent verschlechtert.