Mehr Passagiere flogen mit SAS
31.07.2018 PS
Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Juni 2018 insgesamt 2,738 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Plus von 2,6 Prozent.
Im Berichtsmonat Juni konnte Scandinavian Airlines 3,481 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 2,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresjuni um 1,5 Prozent auf 4,255 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat um einen Prozentpunkt auf 81,8 Prozent verbessert.