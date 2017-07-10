Mehr Passagiere flogen mit SAS
10.07.2017 PS
Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Juni 2017 insgesamt 2,669 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von 3,4 Prozent.
Im Berichtsmonat Juni konnte Scandinavian Airlines 3,385 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 6,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresjuni um 7,1 Prozent auf 4,191 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich gegenüber dem vergleichbaren Vormonat um 0,7 Prozentpunkte auf 80,8 Prozent abgeschwächt.