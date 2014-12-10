Mehr Passagiere flogen mit Lufthansa

Mit der Lufthansa flogen im November 2014 5,902 Millionen Passagiere, das waren 2,2 Prozent mehr als im gleichen Vorjahresmonat.

Das Angebot wurde gegenüber dem November 2013 um 2,9 Prozent auf 15,349 Milliarden Sitzplatzkilometer nach oben gefahren, die Nachfrage verbesserte sich um 3,2 Prozent auf 11,571 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich um 0,3 Prozentpunkte auf immer noch unbefriedigende 75,4 Prozent. Lufthansa Cargo konnte bei den Frachttonnagen eine Verbesserung von 0,8 Prozent vermelden, transportiert wurden im November 156.000 Tonnen Luftfracht. Mit der Lufthansa flogen in den ersten elf Monaten des laufenden Geschäftsjahres 72,374 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 1,9 Prozent.

Konzernweit verbesserten sich die Passagierzahlen im November 2014 um 0,9 Prozent auf 7,903 Millionen Fluggäste. In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres stiegen bei den Konzern Airlines von Lufthansa gesamthaft 98,773 Millionen Passagiere zu, was einem Wachstum von 1,5 Prozent entspricht.