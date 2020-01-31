Mehr Passagiere flogen mit GOL

GOL Boeing 737-8 (Foto: GOL)

Mit GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. flogen im Dezember 2019 insgesamt 3,530 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Wachstum von 6,5 Prozent.

Bei der brasilianischen GOL wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresdezember um 3,1 Prozent auf 4,857 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 8,2 Prozent auf 4,361 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 82,0 Prozent und hat sich somit um 1,6 Prozentpunkte verschlechtert.

Von Januar bis Ende Dezember konnte GOL 36,445 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 9,1 Prozent. Die Verkehrsleistung lag bei 51,075 Milliarden Sitzplatzkilometern, Plus 6,3 Prozent. Am Markt konnten insgesamt 41,868 Milliarden Sitzplatzkilometer abgesetzt werden, das entspricht einem Wachstum von 8,9 Prozent entspricht. Die Flugzeuge waren zu 82,0 Prozent ausgelastet.