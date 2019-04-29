Mehr Passagiere flogen mit GOL

GOL Boeing 737-8 (Foto: GOL)

Mit GOL flogen im März 2019 insgesamt 2,734 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresmärz entspricht dies einem Wachstum von 6,4 Prozent.

Bei der brasilianischen GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresmärz um 4,7 Prozent auf 3,959 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 5,5 Prozent auf 3,136 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 79,2 Prozent und hat sich somit um 0,6 Prozentpunkte verbessert.

Im ersten Quartal 2019 konnte GOL 8,872 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 6,7 Prozent.