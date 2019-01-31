Mehr Passagiere flogen mit GOL

GOL Boeing 737-8 (Foto: GOL)

Mit GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. flogen im Dezember 2018 insgesamt 3,307 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Wachstum von 5,8 Prozent.

Bei der brasilianischen GOL wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresdezember um 3,2 Prozent auf 4,683 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 5,9 Prozent auf 3,900 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 83,3 Prozent und hat sich somit um 2,2 Prozentpunkte verbessert.

Von Januar bis Ende Dezember konnte GOL 33,415 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 2,8 Prozent.