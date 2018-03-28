Mehr Passagiere flogen mit GOL

GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. Boeing 737 (Foto: Boeing)

Mit GOL flogen im Februar 2018 insgesamt 2,413 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Wachstum von zwei Prozent.

Bei der brasilianischen GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 5,3 Prozent auf 3,727 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 6,2 Prozent auf 2,899 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 77,8 Prozent und hat sich somit um 0,6 Prozentpunkte verbessert.