Mehr Passagiere flogen mit GOL

GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. Boeing 737 (Foto: Boeing)

Mit GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. flogen im Dezember 2017 insgesamt 3,125 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Wachstum von 6,3 Prozent.

Bei der brasilianischen GOL wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresdezember um 5,5 Prozent auf 4,539 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 8,2 Prozent auf 3,675 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 81,0 Prozent und hat sich somit um zwei Prozentpunkte verbessert.

Von Januar bis Ende Dezember konnte GOL 32,471 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem leichten Plus von 0,4 Prozent.