Mehr Passagiere flogen mit Finnair

Finnair Airbus A350 (Foto: Finnair)

Im Februar 2019 stiegen bei Finnair 995.1 Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresfebruar einer Zunahme von 4,0 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 10,1 Prozent auf 3,327 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert, die Nachfrage verbesserte sich um 4,3 Prozent auf 2,653 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresfebruar um 4,5 Prozentpunkte auf 79,7 Prozent zurückgegangen.

Finnair konnte im Februar 11.633 Tonnen an Fracht transportieren, dies entspricht einem Wachstum von 24,5 Prozent.