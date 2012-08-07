Mehr Passagiere flogen mit Air France KLM

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat Juli 2012 7,425 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 1,5 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde um 1,6 Prozentpunkte auf 24,756 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 1,1 Prozentpunkte auf 21,517 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung verschlechterte sich von 87,3 auf 86,9 Prozent. Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 1,6 Prozentpunkte auf 1.461 Millionen Tonnenkilometer zurückgefahren, die Nachfrage hat sich um 5,5 Prozentpunkte auf 900 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert.