Mehr Passagiere flogen mit Air France KLM

Airbus A380 Air France (Foto: Airbus)

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat Juli 2015 7,584 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 1,3 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 1,3 Prozent auf 25,694 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 2,7 Prozent auf 22,870 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung hat sich um 1,2 Prozentpunkte auf hohe 89 Prozent erhöht. Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um acht Prozent auf 1.301 Millionen Tonnenkilometer zurückgefahren, die Nachfrage hat sich um 10,4 Prozent auf 752 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert. In den ersten sieben Monaten flogen mit Air France KLM 45,437 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 0,2 Prozent.

Mit der Tochterunternehmung Transavia flogen im Berichtsmonat Juli 1,321 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 9,4 Prozent. Transavia wird durch Air France KLM momentan zur Low Cost Airline ab Destinationen aus Frankreich ausgebaut.

Die ganze Air France KLM Gruppe konnte die Passagierzahlen im Juli um 2,4 Prozent auf 8,905 Millionen Fluggäste steigern.