Mehr Passagiere flogen mit Air France KLM

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat Juli 2014 7,489 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 1,3 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 1,9 Prozent auf 25,371 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 1,9 Prozent auf 22,275 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung verbesserte sich um 0,4 Prozentpunkte von 87,4 auf hohe 87,8 Prozent. Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 0,5 Prozent auf 1.415 Millionen Tonnenkilometer zurückgefahren, die Nachfrage hat sich um 0,9 Prozent auf 841 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert. In den ersten sieben Monaten flogen mit Air France KLM 45,357 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 1,9 Prozent.