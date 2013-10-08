Mehr Passagiere flogen mit Air France KLM

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat September 2013 6,930 Millionen Passagiere zu, dies entspricht einer Zunahme von 0,2 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 0,7 Prozent auf 23,230 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage kletterte um 0,7 Prozent auf 19,795 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung blieb mit soliden 85,2 Prozent unverändert. Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um zwei Prozent auf 1.339 Millionen Tonnenkilometer zurückgenommen, die Nachfrage hat sich um 4,4 Prozent auf 836 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert. Air France KLM konnte in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 59,336 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüssen, dies entspricht einem Plus von 1,1 Prozent.