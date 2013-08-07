Mehr Passagiere flogen mit Air France KLM

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat Juli 2013 7,501 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von einem Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 1,3 Prozent auf 25,069 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 1,8 Prozent auf 21,899 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung verbesserte sich um 0,5 Prozentpunkte von 86,9 auf 87,4 Prozent. Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 2,9 Prozent auf 1.421 Millionen Tonnenkilometer zurückgefahren, die Nachfrage hat sich um 5,8 Prozent auf 848 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert.