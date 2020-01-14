Mehr Passagiere bei Swiss

Swiss Airbus A330-300 (Foto: Swiss)

Mit Swiss und Edelweiss flogen im Dezember 2019 insgesamt 1,591 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Wachstum von 4,9 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss International Air Lines stieg die Verkehrsleistung im Dezember 2019 um 0,2 Prozent auf 5,123 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage verbesserte sich um 2,8 Prozent auf 4,252 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung hat sich um 2,1 Prozentpunkte auf 83,0 Prozent verbessert.

Im letzten Jahr konnten Swiss und Edelweiss zusammen 21,591 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 5,7 Prozent. Die Nachfrage übers ganze letzte Jahr gerechnet hat sich um 5,6 Prozent auf 53,120 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Kapazität wurde um 4,6 Prozent auf 63,325 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Auslastung über das ganze Jahr gesehen lag bei soliden 83,9 Prozent, das waren 0,8 Prozentpunkte besser als ein Jahr zuvor.