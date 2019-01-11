Mehr Passagiere bei Swiss

Swiss Airbus A330-300 (Foto: Swiss)

Mit Swiss und Edelweiss flogen im Dezember 2018 insgesamt 1,515 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Wachstum von 7,9 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss International Air Lines stieg die Verkehrsleistung im Dezember 2018 um 12,1 Prozent auf 5,124 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage verbesserte sich um 13,8 Prozent auf 4,131 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung hat sich um 1,2 Prozentpunkte auf 80,6 Prozent verbessert.

Im letzten Jahr konnten Swiss und Edelweiss zusammen 20,416 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 9,5 Prozent. Die Nachfrage übers ganze letzte Jahr gerechnet hat sich um 10,1 Prozent auf 50,204 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Kapazität wurde um 8,2 Prozent auf 60.638 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Auslastung über das ganze Jahr gesehen lag bei 82,2 Prozent, das waren 1,4 Prozentpunkte besser als ein Jahr zuvor.