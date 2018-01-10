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Mehr Passagiere bei Swiss

10.01.2018 RK
Swiss Airbus A330-300

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im Dezember 2017 insgesamt 1,430 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Wachstum von 5,2 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss stieg die Verkehrsleistung im Dezember 2017 um 6,1 Prozent auf 4,568 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage verbesserte sich um 7,9 Prozent auf 3,631 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung hat sich um 1,3 Prozentpunkte auf 79,5 Prozent verbessert.

Im letzten Jahr konnten Swiss und Edelweiss zusammen 18,933 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 5,3 Prozent.

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