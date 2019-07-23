Mehr Passagiere bei Singapore
Im Juni 2019 flogen mit Singapore Airlines 1,883 Millionen Fluggäste, das entspricht gegenüber dem Vorjahresjuni einer Zunahme von 10,6 Prozent.
Der Flag Carrier Singapurs hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuni um 7,8 Prozent auf 10,669 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 10,1 Prozent auf 9,255 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 1,8 Prozentpunkte auf 86,7 Prozent verbessert.
Die transportierte Frachtleistung erreichte 99,8 Tausend Tonnen und hat sich somit um 0,9 Prozent verschlechtert.
Die Airlines aus der Singapore Group konnten im Berichtsmonat Juni insgesamt 3,228 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von acht Prozent.