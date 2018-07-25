Mehr Passagiere bei Singapore
Im Juni 2018 flogen mit Singapore Airlines 1,703 Millionen Fluggäste, das entspricht gegenüber dem Vorjahresjuni einer Zunahme von 5,6 Prozent.
Der Flag Carrier Singapurs hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuni um 3,1 Prozent auf 9,902 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 5,8 Prozent auf 8,404 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 2,2 Prozentpunkte auf 84,9 Prozent verbessert.
Die transportierte Frachtleistung erreichte 100,7 Tausend Tonnen und hat sich somit um 5,9 Prozent verschlechtert.
Die Airlines aus der Singapore Group konnten im Berichtsmonat Juni insgesamt 2,989 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 7,6 Prozent.