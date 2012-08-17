Mehr Passagiere bei Singapore Airlines

Im Juli 2012 flogen mit Singapore Airlines 1,548 Millionen Passagiere, das entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einer Zunahme von 2,7 Prozentpunkten.

Der Flag Carrier Singapurs hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuli um 4,7 Prozentpunkte auf 10,055 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 3,2 Prozentpunkte auf 8,094 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich um 1,1 Prozentpunkte von 81,6 auf 80,5 Prozent. Die transportierte Frachtleistung bei SIA Cargo erreichte 608 Millionen Tonnen Kilometer und verschlechterte sich somit um drei Prozentpunkte. Bei der Tochtergesellschaft Silkair stiegen im Juli mit 279 Tausend Passagieren 11,6 Prozent mehr Fluggäste zu als im Vorjahresjuli.