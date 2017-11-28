Mehr Passagiere bei LATAM

LAN Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Bei LATAM sind im Oktober 2017 insgesamt 6,018 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 5,1 Prozent mehr als die beiden Airlines im letztjährigen Oktober zusammen transportiert haben.

Das Angebot wurde um 2,7 Prozent auf 11,603 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während die Nachfrage um 2,7 Prozent auf 11,603 Milliarden Sitzplatzkilometer gesteigert werden konnte. Die Auslastung erreichte im Oktober 86,9 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 1,3 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich um 2,9 Prozent auf 318 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert.

Mit LATAM flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 55,551 Millionen Passagiere, dies entspricht einem leichten Rückgang von 0,1 Prozent.