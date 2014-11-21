Mehr Passagiere bei LATAM

Der Passagierverkehr hat sich bei den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM im Oktober 2014 erneut verbessert.

Bei LATAM sind im Oktober 6,017 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 3,8 Prozent mehr als die beiden Airlines im Oktober 2013 zusammen transportiert haben. Das Angebot wurde um 1,1 Prozent auf 11,109 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während die Nachfrage um drei Prozent auf 9,428 Milliarden Sitzplatzkilometer gesteigert werden konnte. Die Auslastung erreichte im Oktober 84,9 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 1,6 Prozentpunkten. Die Frachtleistung hat sich um 1,5 Prozent auf 393 Millionen Tonnenkilometer verbessert. Mit LATAM flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 56,005 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 1,3 Prozent.