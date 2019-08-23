Mehr Passagiere bei JetBlue

JetBlue Airways Airbus A321 (Foto: JetBlue)

Mit 3,958 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue im Berichtmonat Juli 0,5 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte verglichen mit dem Vorjahresjuli einen Anstieg der Nachfrage um 5,3 Prozent auf 5,006 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 5,6 Prozent auf 5,650 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,3 Prozentpunkte auf immer noch hohe 88,6 Prozent.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit JetBlue 25,150 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 1,6 Prozent.