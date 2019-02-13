Mehr Passagiere bei JetBlue

JetBlue Embraer E190 (Foto: Embraer)

Mit 3,258 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue Airways im Berichtsmonat Januar 2019 3,2 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte gegenüber dem Vorjahresjanuar ein Wachstum der Nachfrage um 7,9 Prozent auf 4,099 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen hinnehmen. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 9,9 Prozent auf 5,097 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung hat sich um 1,5 Prozentpunkte auf 80,4 Prozent verschlechtert.

Im Geschäftsjahr 2018 flogen mit JetBlue 42,150 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von 5,3 Prozent.