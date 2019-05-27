Mehr Passagiere bei GOL

GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. Boeing 737 (Foto: Boeing)

Mit GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. flogen im April 2019 insgesamt 2,636 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresapril entspricht dies einem Wachstum von 6,2 Prozent.

Bei der brasilianischen GOL wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresapril um 6,7 Prozent auf 3,689 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 7,8 Prozent auf 2,979 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 80,8 Prozent und hat sich somit um 0,8 Prozentpunkte verbessert.

In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres konnte GOL insgesamt 11,585 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 7,3 Prozent.