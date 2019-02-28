Mehr Passagiere bei GOL

GOL Boeing 737-8 (Foto: GOL)

Mit GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. flogen im Januar 2019 insgesamt 3,509 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjanuar entspricht dies einem Wachstum von 4,9 Prozent.

Bei der brasilianischen GOL wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 5,7 Prozent auf 5,169 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 5,6 Prozent auf 4,316 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 83,5 Prozent und ist damit auf Vorjahresniveau geblieben.

Im Berichtsjahr 2016 konnte GOL 33,415 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 2,8 Prozent.