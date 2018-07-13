Mehr Passagiere bei Austrian

Austrian Airlines Boeing 777 (Foto: Austrian Airlines)

Im Juni 2018 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 1,391 Millionen Fluggäste zu, gegenüber dem Vorjahresjuni entspricht dies einem Wachstum von 10,1 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde verglichen mit dem Vorjahresjuni um 7,7 Prozent auf 2,700 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren, die Nachfrage hat sich um 11,9 Prozent auf 2,201 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Juni 2017 um 3,1 Prozentpunkte und erreichte 81,5 Prozent.

Mit Austrian Airlines flogen im ersten Halbjahr 2018 insgesamt 6,355 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 9,8 Prozent.