Mehr Passagiere bei Austrian

Austrian Airlines Boeing 777 (Foto: Austrian Airlines)

Im April 2018 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 1,197 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresapril einer Zunahme von 5,5 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im April 2018 verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 5,5 Prozent auf 2,386 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 3,2 Prozent auf 1,846 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem April 2017 um 1,7 Prozentpunkte und erreichte 77,3 Prozent.